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Абхазия Информ

ШЕФ-ПОВАР СУХУМСКОГО РЕСТОРАНА ЛЕОН ПРЯДИХИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КУЛИНАРНОМ ШОУ «БИТВА ШЕФОВ»

Новости Четверг, 21 сентября 2023 16:42
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ШЕФ-ПОВАР СУХУМСКОГО РЕСТОРАНА ЛЕОН ПРЯДИХИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КУЛИНАРНОМ ШОУ «БИТВА ШЕФОВ»

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Шеф-повар сухумского ресторана «Гастробар Маяк» Леонид (Леон) Прядихин участвовал в съемках шестой серии третьего сезона кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Ему удалось не просто пройти отбор и дойти до полуфинала программы, но и снискать уважение именитых ведущих своими кулинарными изысками. Запись контента проводилась полгода назад, но в эфир телеканала «Пятница» популярная программа вышла на днях.

Сухумскому повару всего 23 года. Он выпускник 15-й средней школы и Сухумского кулинарного колледжа.

Отвечая на вопросы агентства «Абхазия-Информ» Леон рассказал, как попал на шоу, представив заранее заявку, а затем фотографии авторских блюд.

«Я отправил фотографии блюд местной традиционной кухни, представил фото, но менеджеры программы отдали предпочтение блюдам из морепродуктов. Экспертов заинтересовало мое блюдо – осьминог с соусом ромеско», – сказал собеседник агентства.

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Молодой повар из Сухума прошел сложные отборочные этапы, но они вызвали у него только приятные эмоции.

«Я очень рад тому, что получил возможность познакомился с каждым ведущим теле-шоу по отдельности. У меня была возможность пообщаться, получить профессиональные советы мастерства кулинарии, принять к сведению различные советы, наставления. Когда я представлял авторские десерты, которые понравились ведущим программу экспертам, мне посоветовали попробовать себя в роли кондитера», – сказал Леон Прядихин.

Хорошие впечатления у шефов-наставников оставил последний десерт кекс. Популярный ведущий телеканала «Пятница», кулинар, кондитер, создатель уникальных многоярусных тортов Ренат Акзамов порекомендовал сухумскому повару продолжить усовершенствовать свои навыки в создании различных десертов.

«Жду тебя на своем шоу «Кондитер», – сказал Акзамов Леону.

Он посоветовал набраться больше опыта, чтобы уже стать полноправным участником шоу в качестве кондитера.

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Леон согласился с предложением наставника Акзамова.

«Для меня это очень важно, поскольку сам шеф-кондитер России меня похвалил. Но все это в перспективе», – подчеркнул повар Прядихин.

«Мне было очень приятно и познавательно участствовать в таком кулинарном шоу. Для меня важно, что меня увидели родные, близкие. Особенно мама была счастлива увидеть меня по телевидению. Для меня важно, чтобы мама мною гордилась», – отметил Леонид Прядихин, который продолжит оттачивать свое кулинарное мастерство в сухумском ресторане.

Конечно, Леониду Прядихину не удалось победить в «Битве шефов», но его участие было вполне достойным и запоминающимся, и открывает много возможностей.

Агентство «Абхазия-Информ» желает молодому повару достичь вершины кулинарного мастерства и получить звезду «Michelin».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 21 сентября 2023 16:53

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