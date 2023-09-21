ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ АССОЦИАЦИЙ ТПП СКФО И ЮФО

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава приняла участие в очередном совместном заседании ассоциаций торгово-промышленных палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, проходившем столице Чеченской Республики, городе Грозном. Мероприятие прошло под председательством президента ТПП Российской Федерации Сергея Катырина.

Выступая на заседании в качестве почетного спикера на тему «Сотрудничество Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия с территориальными палатами СК и ЮФ округов», Тамила Мерцхулава отметила складывающиеся взаимовыгодные отношения в различных областях социально-экономической сферы, на основе взаимного доверия.

В тоже время, по ее мнению, в этих взаимоотношениях существует много резервов, способствующих дальнейшей модернизации внешнеэкономического сотрудничества с территориальными палатами России, в том числе и входящими в ЮФО и СКФО.

«Экономическое сотрудничество между Абхазией и Россией активно осуществляется благодаря межправительственным соглашениям. Сотрудничество ТПП Абхазии с региональными палатами и деловыми организациями России, играет ключевую роль во взаимодействии бизнеса обеих стран», – считает Тамила Мерцхулава.

Она напомнила, что на сегодняшний день подписано более 100 соглашений о взаимном сотрудничестве с региональными палатами РФ. При этом со многими палатами СКФО и ЮФО они были подписаны еще со дня основания ТПП Абхазии.

«За эти годы многое изменилось и наша задача продолжать работать во благо укрепления нашего сотрудничества. Некоторые соглашения переподписываются, так как появляются новые сферы взаимного интереса», – подчеркнула президент ТПП Абхазии.

Тамила Мерцхулава сообщила, что в республику часто приезжают бизнес-миссии из числа предпринимателей из разных регионов и субъектов Российской Федерации, а представители ТПП участвуют в разных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Абхазские эксперты проходят обучение повышая свою квалификацию. Тесно сотрудничает ТПП и с торговыми представителями России как в Абхазии, так и в зарубежных странах.

В частности, она рассказала о недавнем визите в Абхазию предпринимателей из Ставропольского края. Планируются визиты предпринимателей и из других регионов России.

«Мы всегда рады таким деловым миссиям, так как все это крайне необходимо для совместного сотрудничеств. Идет процесс совместного сотрудничества по разным направлениям. Уверена, что совместными усилиями, мы сможем добиться желаемого результата содействуя развитию экономики наших стран, нашего промышленного потенциала и социальной сферы», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

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ТПП Абхазии принята в ассоциацию ТПП СКФО в 2010 году в качестве ассоциированного члена и участвует во всех ее заседаниях.

В 2015 году в Сухуме проходило очередное заседание торгово-промышленных палат ЮФО и СКФО в МКДЦ «Доме Москвы», организованное при поддержке абхазской ТПП.