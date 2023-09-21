В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АПСНЫ» В САДУ ЭРМИТАЖ
Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Московская абхазская диаспора приглашает 24 сентября всех на 4-й фестиваль абхазской культуры «Апсны» в саду Эрмитаж. Об этом сообщает в соцсетях член Правления Московской абхазской диаспоры, предприниматель Вахтанг Тужба.
Вход на фестиваль бесплатный. В рамках программы фестиваля: розыгрыш путевок в Абхазию, театрализованное представление традиционная «абхазская свадьба», стрельба из абхазского лука и еще много интересного.
По информации Рауля Санард-ипа на фестивале абхазской культуры будут представлены и древнейшие ремесла абхазов, в частности кузнечно-оружейное ремесло.
«Мастера Леван Леховченко и Дато Гергедава представят программу полного цикла по созданию традиционного абхазского ножа, начиная от ковки клинка, до сбора рукояти и пошива ножен из натуральной кожи», – отмечает источник.
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