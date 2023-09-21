В АДЗЮБЖЕ ОТКРОЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛА

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ . В понедельник, 25 сентября в 15.00 в селе Адзюбжа Очамчырского района состоится открытие 5-ой экспериментальной площадки Центра развития сельского хозяйства и села. Данная площадка оборудована солнечными панелями, что делает ее уникальной. Это первая площадка подобного рода в Абхазии.

В теплице выращивают саженцы голубики, малины, грецкого ореха, инжира, вишни, и др. Все сорта подобраны специалистами Центра сельского хозяйства и села и завезены в Абхазию из Турции, Италии и других стран.

На открытии специалисты Центра расскажут об идее создания экспериментального участка, о задачах площадки и выращиваемых сортах, а также о планах на будущее.

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Центр развития сельского хозяйства и села осуществляет свою деятельность в рамках Совместной программы ЕС-ООН по развитию сельских территорий.