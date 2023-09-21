К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕН ЖИТЕЛЬ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. В с. Мачара в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в лесном массиве был задержан Меликян Руслан Гунтерович. Местный житель 1968 г.р. хранил при себе вещество растительного происхождения, которое сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского РОВД изъяли.

Впоследствии, при исследовании домовладения вышеназванного гражданина, сотрудники милиции обнаружили кусты наркосодержащих растений, которые Меликян выращивал в подсобном помещении.

Там же, среди складированных бытовых вещей, хранилось высушенное аналогичного происхождения вещество в виде куста и листьев. А из коробки, спрятанной в шкафу, был изъят корпус ручной гранаты Ф-1, по заключению экспертов являющийся технически исправным и пригодным к использованию боеприпасом.

При осмотре второго этажа домовладения гражданина Меликян сотрудники уголовного розыска обнаружили коробку с листьями вещества растительного происхождения, а также сверток аналогичного вещества россыпью.

Как установлено экспертами, изъятое у Меликян вещество растительного происхождения является наркотическим средством каннабис общей массой порядка 100 грамм. При этом и сам гражданин пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом.

Гражданину Меликян вменяется три уголовно наказуемых деяния, квалифицирующими признаками которых являются – незаконное хранение наркотического средства в особо крупном размере без цели сбыта, культивирование наркосодержащих растений, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Руслана Меликян по ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 217 УК РА проводит следственная группа районного отдела внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.