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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН С ПИСТОЛЕТОМ

Новости Четверг, 21 сентября 2023 17:29
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ЗАДЕРЖАН С ПИСТОЛЕТОМ

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Обвиняемый в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов житель г. Пицунда 1983 г.р. Потапенко Сергей Викторович был задержан сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД совместно с оперативным составом КПМ «Мюссера».

Следуя на автомобиле Toyota Prado за г.н.з. А072ВС последний, не подчинившись требованиям остановки на Мюссерском посту, пытался скрыться от сотрудников милиции, но в результате преследования и переданной ориентировке был задержан на посту ГАИ «Бомбора».

При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм с боеприпасами в обойме к нему, технически исправный и к производству выстрелов пригодный.

По данному факту в соответствии с ч. 1 ст. 217 УК РА в отношении гражданина Потапенко возбуждено уголовное дело, расследование по которому проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району. Обвиняемый на время следствия находится под подпиской о невыезде.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 21 сентября 2023 17:31

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