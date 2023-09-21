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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ УЧАСТИЛИСЬ ПРИРОДНЫЕ ВОЗГОРАНИЯ

Новости Четверг, 21 сентября 2023 17:33
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ УЧАСТИЛИСЬ ПРИРОДНЫЕ ВОЗГОРАНИЯ

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Гагрском районе возросло количество природных возгораний. За последние сутки в общей сложности огнем была охвачена территория в 1 гектар. Быстрому распространению огня способствует сухая и теплая погода.

Сотрудники ПСО по охране Гагрского района силами 4 пожарных расчетов ликвидировали возгорания.

Главная причина их возникновения – человеческий фактор. Спасатели призывают население к бдительности и строгому соблюдению правил противопожарной безопасности. В противном случае резко возрастает опасность возникновения крупных лесных пожаров с непредсказуемыми последствиями.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 21 сентября 2023 17:38

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