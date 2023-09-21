МИНИСТР ТУРИЗМА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ ПОЕЗДКИ В КАЗАХСТАН

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба проинформировал премьер-министра Александра Анкваба об итогах рабочей поездки в Казахстан, в ходе которой он принял участие в работе I Международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире», Международного конгресса туроператоров «Трансформация международного туристского рынка в современных условиях. перспективы развития и партнерства».

Абхазская делегация поделилась своими предложениями с коллегами из стран-участниц мероприятий по развитию международного сотрудничества в сфере туризма.

Одной из основных задач, по словам министра, является налаживание многостороннего взаимовыгодного партнерства, обмен опытом и компетенциями.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул важность установления прочных взаимосвязей в сфере турбизнеса не только с точки зрения экономических приоритетов, но, прежде всего – с учетом важности популяризации культурного наследия Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ.