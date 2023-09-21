БЕСЛАН ЭШБА ПРИНЯЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ РЭЦ ОЛЕГА ХАЦАЕВА

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял вице-президента Группы компаний Российского экспортного центра Олега Хацаева и его советника Махарбека Хадарцева. Беслан Эшба приветствовал делегацию Российского экспортного центра. Он отметил, что еще будучи вице-премьером правительства Абхазии он знакомился с работой Российского экспортного центра.

«Мы пытаемся найти возможности взаимодействия, реализации тех программ, которые делегированы РЭЦ, искать возможности для реализации российских товаров и услуг за пределами Российской Федерации, с использованием наших транзитных возможностей, как в одну сторону, так и в другую, с учётом сложившейся ситуации. Ищем активных партнёров. В следующем году планируем создать в городе Сухум особую экономическую зону – с президентом Абхазии этот вопрос обсуждал, – на территории бывшей свалки для привлечения инвестиций, более удобного взаимодействия, низкого налогообложения и т.д.. Это что касается экономических вопросов. Что касается прямого взаимодействия, нам нужны и коммунальная техника, и автобусы. Посмотрим лучшие предложения, к нам поставки идут без НДС и нулевые ставки таможенных пошлин, сборов. Все соглашения с Российской Федерацией подписаны. Если нам поможет Российский экспортный центр в организации всего этого, с удовольствием будем сотрудничать. 19-20 октября, когда будет проходить международный экспортный форум в Москве, организованный РЭЦ, на одной из площадок форума закрепить все договорённости», – сказал Беслан Эшба.

Олег Хацаев поблагодарил главу Сухума за интерес к сотрудничеству с Группой компаний РЭЦ. Он отметил, что с недавнего времени курирует взаимодействие с братскими республиками Абхазии и Южной Осетии.

«Считаю совершенно правильным, что наряду с такими странами, как Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, Арабские Эмираты, Индия, Китай, и т.д., статус Республики Абхазия и Республики Южная Осетия для меня идут практически вровень с ними. С сегодняшнего дня с Южной Осетией подписан меморандум. Президент Южной Осетии прилетал к нам, мы закрепили сотрудничество соответствующим документом. Сегодня встречаюсь с президентом Абхазии. Предложу ему проект меморандума», – сказал Олег Хацаев.

Он отметил, что вопросы по поставке автотранспорта, коммунальной техники и поставки оборудования по переработке будут проработаны специалистами РЭЦ.

«Хорошо, если до 19-20 октября все технико-организационные вопросы отрегулируем, и подпишем меморандум на полях международного экспортного форума. Группа компаний РЭЦ –один из институтов развития, которая управляет государственными деньгами, чтобы поддержать инфраструктурные вещи. Для меня была большая честь решить вопрос так, что Абхазия и Южная Осетия включены в полный периметр поддержки всех мер Группы компаний РЭЦ. Что-то мы сделаем хорошее обязательно, в этом у меня нет сомнений», – сказал вице-президент Группы компаний Российского экспортного центра Олег Хацаев.

«Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в Группу ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Об этом сообщает сайт столицы.