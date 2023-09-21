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Абхазия Информ

В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛА ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ НИКАРАГУА

Новости Четверг, 21 сентября 2023 18:06
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В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛА ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ НИКАРАГУА

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2023 год между Абхазией и Никарагуа, в Госкомитете по делам молодежи и спорта в режиме онлайн состоялась встреча представителей обеих республик.

С абхазской стороны во встрече приняли участие помощник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Рафаэль Ампар и главные специалисты Госкомитета Алиса Инапшба и Адгур Киут.

С никарагуанской стороны: директор спортивного департамента мэрии Манагуа Ноэль Гонсалес, представитель Никарагуанский институт спорта - Министерство спорта (IND) Фредди Араика и национальный координатор спортивного движения имени Алексиса Аргуэльо (МDAA) Даниэль Секейра.

Представители Никарагуа рассказали о развитии и популяризации спорта, национальных спортивных турнирах и мероприятиях, поделились опытом обучения и подготовки новых спортивных талантов, спортивных академий и сетей, политике продвижения и распространения спорта от департаментских, муниципальных и районных спортивных советов и инвестиции в спортивную инфраструктуру.

Рафаэль Ампар рассказал никарагуанским коллегам об истории и развитии физической культуры и спорта в Республике Абхазии, успехах абхазских спортсменов на международной арене и о том, какая работа проводится Госкомитетом по развитию и популяризации спорта.

На встрече отмечалось, что взаимодействие двух стран в спортивной сфере внесет свой достойный вклад в углубление сотрудничества и поддержание традиционно дружественных абхазо-никарагуанских отношений.

«Вынужден признать, конечно, пока уровень развития спорта у нас ниже, чем у вас, но мы уже сегодня, если будет такая возможность, готовы посоперничать с вами в таких видах спорта, как бокс, самбо, дзюдо и восточные единоборства. Можем посоревноваться и по игровым видам спорта», – сказал Ампар.

Рафаэль Ампар пригласил коллег в Абхазию для обмена опытом спортивной работы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 21 сентября 2023 18:17

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