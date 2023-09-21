В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ»

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. 24 сентября в Сухуме пройдет открытый Республиканский турнир по каратэ «Кубок памяти» в честь Героев Абхазии и России. Соревнования пройдут среди юношей и девочек до 6 лет, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 и 18 лет и старше.