В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ»
Новости Четверг, 21 сентября 2023 18:21
Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. 24 сентября в Сухуме пройдет открытый Республиканский турнир по каратэ «Кубок памяти» в честь Героев Абхазии и России. Соревнования пройдут среди юношей и девочек до 6 лет, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 и 18 лет и старше.
Турнир состоится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр. Открытие – в 12:00.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация каратэ Абхазии.
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