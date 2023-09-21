СТУДЕНТЫ АГУ УЧАСТВУЮТ В VII ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ВУЗОВ

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Студенты 4-го курса экономического факультета Абхазского государственного университета Лана Лакоба, Арина Черджиева, Рада Жиба, Аделина Порцхол-оглы принимают участие в VII Всероссийском форуме патриотических клубов и объединений вузов России «Родная земля», проходящем в Волгограде. Организатор мероприятия – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет».

По словам заместителя проректора по молодежной политике Юрия Трувалева, в рамках форума участникам предстоит посетить обучающие сессии, треки по поисковой деятельности, наставничеству, культурно-исторические экскурсы, панельные дискуссии.

В мероприятии участвуют более 1500 представителей 61 образовательного учреждения из 40 субъектов Российской Федерации

Об этом сообщает Центра информации и медиа коммуникации АГУ.