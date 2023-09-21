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Абхазия Информ

МЕДИААГЕНТСТВА АБХАЗИИ И ТАТАРСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 21 сентября 2023 18:33
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МЕДИААГЕНТСТВА АБХАЗИИ И ТАТАРСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Подписание соглашения о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением «Апснымедиа» и Акционерным обществом «Татмедиа» прошло в четверг в Доме Москвы в Сухуме в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Абхазию.

Подписи под документом поставили генеральный директор Апснымедиа Роберт Джопуа и генеральный директор Татмедиа Шамиль Садыков.

Согласно подписанному документу, стороны будут сотрудничать в области обмена информацией.

По словам Роберта Джопуа, состоявшаяся ранее поездка абхазской делегации в Татарстан, была связана с тем, чтобы изучить опыт коллег.

«За эти три месяца знакомства мы делились информацией, проводили несколько онлайн-семинаров, а сегодня уже подписываем соглашение о сотрудничестве», – отметил он.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, что 15 лет назад было принято решение объединить в одну государственную компанию все республиканские и муниципальные СМИ.

«Уникальность нашей компании в том, что мы представляем собой вертикаль интегрированной организации, где все процессы, начиная от редакций, где собирается контент, печатаются газеты, распространяются, всю цепочку СМИ объединили в одну структуру. Это дало возможность оптимизировать управленческие процессы и системно развиваться, а, самое главное – дало возможность системно работать с государством», – отметил он.  

После церемонии подписания соглашения стороны обменялись подарками.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 21 сентября 2023 18:37

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