СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ ИЗ СОЧИ С ЮБИЛЕЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Делегация Союза журналистов Абхазии приняла участие в праздновании 65-летия со дня создания Сочинского городского отделения Союза журналистов России.

Поздравить журналистов пришли председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, замглавы города Сочи Галина Москалева, директор телеканала ОТР, Почетный гражданин города Виталий Игнатенко, зампредседателя Городского Собрания Сочи Ольга Лиодт и председатель Краснодарского регионального отделения СЖР Диана Горбань.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал о том, как своими публикациями в прессе поддерживали Абхазию журналисты Сочи в самые тяжёлые для республики годы. Он отметил, что информационную блокаду абхазским коллегам помогали преодолевать Аркадий Мелконян, Игорь Сизов, Геннадий Бочкарёв, Дмитрий Михеев и др.

Хашиг заявил, что подобные традиции не должны прерываться, и творческие контакты необходимо развивать.

Он преподнес в дар коллегам недавно вышедшую в свет книгу Анзора Агумаа «Сухумъ».

Участники встречи осмотрели выставку, на стендах которой представлены предметы и фотографии, рассказывающие о том, как в приморском городе создавались первые газеты, радиостанции, телевизионные студии.

Председатель Союза журналистов Абхазии во время беседы с журналистами г.Сочи выразил заинтересованность в получении копий публикаций, телепрограмм

и документальных фильмов об Абхазии, созданных в различные годы.

Делегация Союза журналистов Абхазии в этот же день также посетила студию ГТРК Сочи.