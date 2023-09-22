СЕРГЕЙ ШАМБА: ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ «ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГАЛСКОГО РАЙОНА ДОЛЖЕН БЫТЬ НОРМАЛЬНЫМ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. В отношении вопроса выдачи документов, удостоверяющих личность, жителям Галского района существует много недоработок. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба на пресс-конференции в пятницу.

«Я считаю, что люди могут получать любой паспорт, независимо есть ли у них гражданство другой страны. Тут дело в том, что когда нет межгосударственного договора по этому вопросу, там остаются неопределёнными некоторые вопросы, в частности – служба в армии, голосование. А в остальном, мы даже не знаем, кто какое гражданство имеет и какие паспорта. Кто-нибудь проверял это? К примеру, греки? Мы же только говорим о Гальского района», – сказал Сергей Шамба.

Шамба полагает, что временным решением вопроса выдачи документов, удостоверяющих личность жителей Галского района, может стать нормальный процесс выдачи «Вида на жительство».

«Сейчас, я считаю, там много недоработано в этом плане, и людей просто очень мучают с собиранием всяких справок, бумаг и получить вид на жительство большая проблема. Вот здесь надо упростить и сделать это нормальном уровне», – сказал политик.