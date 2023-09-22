НЕОБХОДИМО ЕДИНСТВО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ

«На самом деле ситуация в мире меняется, мы живем в сложную эпоху, когда происходит переустройство мировой системы, и это началось не сегодня. Это все больше и больше продолжается после распада Советского Союза. Конфликт приобретает острые формы, уже перерос в кровопролитную войну в центре Европы и распространяется на другие регионы мира. Сегодня нарастает напряжение Индо-Тихоокеанском регионе, там началась активная милитаризация. В Африке тоже происходят определенные процессы», – констатировал Шамба.

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба на пресс-конференции в медиацентре МИД призвал граждан Абхазии к бдительности и обратил внимание на динамичное изменение ситуации в мире.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что надо внимательно следить за тем, «что происходит в нашем регионе».

«Мы видим, что есть силы в Грузии, которые мечтают о реванше, и сегодня об этом открыто уже говорят в руководстве Грузии. Если вы следите за происходящим, то, очевидно увидели и заявление премьер-министра на эту тему. И буквально вчера, мэр Тбилиси Каладзе заявил о том, что оппозиция Грузии готовит дестабилизацию в регионе, и в частности, в Грузии. Ожидается, что воюющие в Украине бойцы грузинского легиона, их там до двух тысяч человек, рано или поздно все равно вернутся, хотя говорят, что это произойдет в октябре. Я не знаю, когда это произойдет, но совершенно очевидно, что, когда ситуация на Украине будет более определенной или перейдет в стадию замораживания, или к окончательному разрешению конфликта, эти люди будут возвращаться в Грузию. За ними подтянутся и украинские боевики, которым нужно будет бежать оттуда. Что будет дальше в Грузии, какой там произойдет переворот и какие там события будут происходить мы не знаем, но мы должны готовиться к любому варианту», – сказал Сергей Шамба.

Он добавил, что армия Грузии сегодня намного профессиональнее нежели в 1992-1993гг.

«Наши же Вооруженные силы тоже другие. Кроме того, у нас есть стратегический партнер – Российская Федерация, которая в соответствии с Договором нас защитит», – отметил политик.

Несмотря на такую серьезную поддержку в лице России, война в Абхазии, по его мнению, не отвечает интересам республики.

«Это новые жертвы и разрушения. Мы должны стараться предотвратить эти угрозы. Для этого необходимо единство в нашем обществе», – отметил секретарь Совбеза.

Шамба подчеркнул, что все проблемы Абхазии, возникали именно в те периоды, когда не было сплоченности нации и единого лидера и до сих пор общество не может преодолеть эти последствия. Политик убежден, что главные факторы победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. – это единство в обществе и единый, признанный лидер В.Г. Ардзинба.

Он призвал всех сплотиться.

«Однако, это не означает, что не должно быть плюрализма мнений, но критика нужна конструктивная, и власть должна стремиться к большей эффективности. Без этого взаимодействия и многообразия нормальное государство не построишь», – добавил Сергей Шамба.

По мнению политика, есть вопросы общенационального характера, а в текущей ситуации таким вопросом является безопасность.

«Очень важно, 30 сентября показать и нашим противникам, и нашим друзьям, что у нас нет разногласий в этом плане», – подчеркнул Шамба.

Вместе с тем секретарь Совбеза добавил, что в Абхазии нет антироссийских настроений, но необъективное информационное поле может сформировать недоверие России к Абхазии.

«Мы должны показать единство и последовательность в развитии наших межгосударственных отношений», – заявил Сергей Шамба.