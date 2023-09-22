ИНАЛ АРДЗИНБА: Я ГОТОВ К ДИАЛОГАМ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ
Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. В медиацентре МИД Абхазии состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел Инала Ардзинба, секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, председателя политической партии «Амцахара», Героя Абхазии Лесика Цугба, главы Абхазской православной церкви иерея Виссариона (Аплиаа) и кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника Института экономики и права Академии наук Абхазии Фриды Лазба.
Ардзинба уточнил, что после заседания Совбеза президент Аслан Бжания поставил перед главой МИД задачу – проинформировать соотечественников в районах страны об ухудшении международной ситуации вокруг Абхазии и необходимости повысить качество работы, чтобы «быть готовыми к любому варианту».
В течение августа и сентября глава МИД провел девять встреч с активами городов и районов Абхазии, на которых в формате открытого и честного разговора, общественность была ознакомлена с рисками и угрозами в регионе.
«Последние события в Нагорном Карабахе прекрасно демонстрируют всю серьезность ситуации на Кавказе», – сказал сегодня министр.
Он подчеркнул, что на некоторых интернет-ресурсах после его выступлений обсуждаются вырванные из контекста и неверным образом интерпретированные отдельные фразы. Особое внимание уделено вопросам апартаментов.
«Хочу сказать, что тема апартаментов вообще не входила в повестку наших встреч, и никаких оценочных суждений по этому вопросу я не высказывал. В центре обсуждения на этих встречах были внешняя политика и безопасность», – сказал министр.
Вместе с тем Инал Ардзинба считает диалог с оппозиционными силами полезным и важным, отвечающим интересам государства.
«Однако, тиражирование вырванных из контекста фраз, нагнетание обстановки некоторыми оппозиционерами, безусловно, не способствуют конструктивной дискуссии», – сказал он.
При этом Ардзинба напомнил, что ранее некоторые оппозиционные деятели уже инициировали проведение прямого эфира на Абхазском телевидении, касающегося внешней политики.
Он сообщил, что вместе с секретарем Совбеза Сергей Шамба пришел на эфир, а оппозиционеры на передачу не явились.
«Что касается оппозиции, мы находимся в постоянном диалоге с определенными представителями оппозиции. Это полезный для государства диалог и мы уверены в важности его продолжения во благо Абхазии», – отметил он.
Министр заявил, что готов к диалогам, которые обеспечивают равные условия для всех участников дискуссии.
В преддверии праздника Инал Ардзинба поздравил соотечественников с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.. и пожелал всем единства и взаимопонимания в деле укрепления государственного суверенитета Республики Абхазия.
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