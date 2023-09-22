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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ XX ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»

Новости Пятница, 22 сентября 2023 21:22
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СТАРТОВАЛ XX ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО «КУБОК ПОБЕДЫ»

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С.В.Багапш состоялось торжественное открытие XX юбилейных международных соревнований по самбо «Кубок Победы», посвященных воинам-интернационалистам, а также 30-й годовщине Победы Народа Абхазии в Отечественной Войне 1992-1993 гг..

На церемонии открытия присутствовали: глава Администрации Сухума Беслан Эшба, замглавы Автандил Сурманидзе, начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Жанна Зантария, начальник Управления по делам молодежи и спорта» Сухума Эльза Хагба, президент Федерации самбо Михаил Чалмаз, судья международной категории «экстра-класса» и главный судья XX юбилейных международных соревнований по самбо «Кубок Победы» Е. Борков и трёхкратный чемпион мира по самбо, первый мастер спорта по самбо в Абхазии Сергей Терновых.

Почетные гости пожелали спортсменам удачи и побед.

Перед началом состязаний для спортсменов и болельщиков была организована небольшая концертная программа с участием трёх детско-юношеских коллективов. Перед гостями выступили коллектив спортивных танцев чирлидинг «Cheerio Apsny» под руководством Натальи Хлыбовой, вокалисты студии Саиды Габния «Квартет» и хореографический коллектив «Эдельвейс» под руководством Виктории Пигуль.

Сегодня прошли соревнования между юношами и девушками 2008, 2009, 2010 г.р. Завтра пройдут соревнования между юношами и девушками 2011-2012 г.р.

Всего в соревнованиях примут участие 356 спортсменов из Республики Крым, Ростовской области, Краснодарского края, Луганской Народной Республики, Республики Адыгея и Республики Абхазия.

Завершатся соревнования 24 сентября 2023 г.

Международный турнир по самбо «Кубок Победы» организован при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту, Управления молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Федерации самбо Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 22 сентября 2023 21:33

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