ЭДУАРД БУТБА ВРУЧИЛ МЕДИКАМ-ВЕТЕРАНАМ ВЕДОМСТВЕННЫЕ МЕДАЛИ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. В преддверии дня Победы и Независимости в Министерстве здравоохранения Республики Абхазия состоялась церемония награждения ведомственными медалями «За заслуги в военной медицине» медикам участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Награды Эдуард Бутба вручил начальникам медицинских служб, руководителям госпиталей, медико-санитарному батальону, добровольцам – представителям медицины.

«Уважаемые ветераны, наши старшие, вы-те, кто стоял на передовой войны и спасали жизни наших бойцов. Вы прошли самый сложной путь становления абхазской медицины. От лица Министерства здравоохранения хочу поздравить вас с наступающим праздником-Днем Победы! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия», – отметил Эдуард Бутба, приветствуя ветеранов.

Созданный в начале войны Аппарат управления медицинской службы занимался оказанием медицинской помощи бойцам Абхазской армии от передовой до госпиталей. Первая медицинская помощь оказывалась бойцами медико-санитарного батальона. На следующем этапе были фельдшерская и первая врачебная помощь.

Квалифицированную, специализированную помощь бойцы получали на этапе в госпиталях. Доставка раненых осуществлялась специальным и приспособленным автотранспортом, передвижным железнодорожным составом, вертолетом.

Начальником медицинской службы Вооружённых сил Абхазии в то время был Отар Владимирович Осия. От лица ветеранов он поблагодарил Эдуарда Бутба за оказанную честь.

«После тридцати лет окончания войны мы настолько сблизились что, называем друг друга братьями. Сегодня Минздрав принял решение поздравить нас с Днем Победы. Спасибо за такое мероприятие, в таком составе нас не собирали последние 20 лет. Хочу пожелать всем нам, чтобы никогда больше не видели войну», – отметил Осия.

Он вспомнил, что у медико-санитарного батальона был девиз – в день победы встретимся у Минздрава Абхазии.

«Конечно не смогли собраться сразу 30 сентября в день победы, но сделали это через несколько дней. Мы выполнили свое обещание, встретились в Минздраве, отметили победу», – сказал он.

Герой Абхазии Аполлон Гургулия от лица собравшихся вручил министру здравоохранения Эдуарду Бутба юбилейную медаль.

Во время войны в Абхазии для спасения бойцов вооружённых сил республики были открыты военные госпитали в Гудауте – головное учреждение, а также в Новом Афоне, в Ткуарчале, отдельный госпиталь в Гудауте для легкораненых, в Гагре, в Джгярде, резервные госпитали в Дурипше, Анухве и Члоу. Было сформировано множество медицинских служб и бригад, среди которых службы этапов эвакуации, снабжения, был даже организован передвижной госпиталь и конно-спасательная бригада.

Об этом сообщает сайт Минздрава.