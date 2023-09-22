ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ НАВЫКИ РХБ ЗАЩИТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Военнослужащие подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали действия в условиях применения условным противником оружия массового поражения.
На горном полигоне Цабал военнослужащие применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80 и отработали навыки по выявлению и предупреждению распространения условного заражения местности.
Военнослужащие выполнили нормативы по использованию современных средств индивидуальной защиты, применили дегазационные комплекты «ДКВ-К» для проведения специальной обработки образцов вооружения и военной техники.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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