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Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ НАВЫКИ РХБ ЗАЩИТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Новости Пятница, 22 сентября 2023 18:43
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ НАВЫКИ РХБ ЗАЩИТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Военнослужащие подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали действия в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

На горном полигоне Цабал военнослужащие применили модернизированные машины химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80 и отработали навыки по выявлению и предупреждению распространения условного заражения местности.

Военнослужащие выполнили нормативы по использованию современных средств индивидуальной защиты, применили дегазационные комплекты «ДКВ-К» для проведения специальной обработки образцов вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 22 сентября 2023 18:45

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