УТВЕРДЕН ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА И ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение об утверждении плана проведения общегородских мероприятий, приуроченных к празднованию 30-й годовщины освобождения города Сухум и Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

21-24 сентября с 10:00 во Дворце спорта им. С. Багапш будут проходить XX юбилейные международные соревнования по самбо «Кубок Победы».

22 сентября в 19:00 праздничный концерт на площади перед железнодорожной станцией Кяласур.

25-28 сентября с 10:00 во Дворце спорта им. С. Багапш будут проходить соревнования по волейболу среди молодежи, приуроченные к 30-летию Победы и Независимости Республики Абхазия.

27 сентября в 10:00 в парке Славы начнется церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

С 27 сентября в Государственном музее боевой славы им. В. Г. Ардзинба (ул. Аидгылара, 20) будет проходить фотовыставка, посвященная памяти павших защитников Отечества в войне 1992-1993 гг.

27 сентября 11:00 на площади им. С. Багапш начнется конкурс строевой песни и показ элементов армейского рукопашного боя среди учащихся общеобразовательных школ столицы.

27 сентября в 12:00 стартует спортивно-патриотическое мероприятие с участием дошкольных образовательных учреждений столицы на Набережной Махаджиров (парк у Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба).

27 сентября в 13:00 в Центральном выставочном зале (ул. Лакоба, 31) откроется выставка художественных произведений «Юбилей Победы в Отечественной войне народа Абхазии».

27 сентября в 13:00 на Набережной Махаджиров (колоннада) творческая презентация «Победа кистью юного художника».

27 сентября в 13:30 на площади им. С. Багапш пройдет показательные выступления «Разборка и сборка автомата Калашникова».

27 сентября в 14:00 на площади им. С. Багапш презентация «Взгляд на войну через фотографию».

27 сентября в 14:00 в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится театрализованное представление учащихся общеобразовательных школ столицы.

27 сентября в 15:00 стартуют спортивно-массовые мероприятия (бокс, дзюдо, самбо, карате, фехтование, художественная гимнастика, современные танцы). Место проведения – Набережная Махаджиров, парк у Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

27 сентября в 15:00 выставка военных кадров города Сухум, турнир по стрельбе из абхазского национального лука, турниры по шашкам, шахматам, домино, настольному теннису пройдет в парке у Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

27 сентября в 15:00 парусная регата юных кадетов стартует на Набережной Махаджиров (колоннада).

27 сентября в 17:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба праздничный концерт «Аҟәа».

27 сентября в 19:00 кинотеатр под открытым небом - показ фильмов «Ҳара ҳаруаа реиҳабы» в парке у Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

27 сентября в 21:00 пройдет памятная акция с запуском небесных фонариков на Набережной Махаджиров в парке у Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

27 сентября в 22:00 с Сухумского морского порта запустят праздничный фейерверк.

30 сентября в 09:00 в парке Славы (ул. Аидгылара) начнется церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

30 сентября в 10:00 на площади Свободы пройдет военный парад.

30 сентября в 14:30 на Набережной Махаджиров (от театра им. С. Чанба до Администрации президента) откроется Абхазское подворье «Аҟәа ашҭа».

30 сентября в 15:00 состоится Церемония открытия моста через реку Басла (Набережная Махаджиров).

30 сентября в 20:00 на стадионе «Динамо» (ул. Ю. Воронова, 76) пройдет театрализованное, анимационное, хореографическое представление, посвященное празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости.

30 сентября в 21:30 с Сухумской горы (фуникулёр) запустят праздничный салют.

Об этом сообщает сайт столицы.