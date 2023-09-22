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Абхазия Информ

ДВУХДНЕВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ

Новости Пятница, 22 сентября 2023 18:38
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ДВУХДНЕВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Двухдневный лекторий «Русский язык в начальной школе: новые образовательные возможности» для учителей-русистов со всей Абхазии открылся в Доме Москвы в Сухуме. Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

Открывая мероприятие начальник отдела по организации мероприятий Московского Дома соотечественника Мария Шапина в своем приветственном слове отметила, что Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника уделяют большое вниманию проведению культурно-образовательных мероприятий, направленных на содействие изучению русского языка и преподаванию на русском языке.

«Сегодняшний лекторий входит в комплекс мероприятий по сохранению и продвижению русского языка. Подобное мероприятие уже прошло в Республике Беларусь. До конца года запланировано проведение еще одного мероприятия в одной из стран постсоветского пространства», – сказала она.

Советник директора Дома Москвы в Сухуме Борис Накопия подчеркнул, что в Абхазии русским языком владеет практически всё население.

«Преподавание в школах основных предметов ведётся на русском языке по российской программе. Таким образом у нас образовалось культурно-образовательное пространство России и Абхазии. Это даёт нам интенсивно сотрудничать в различных сферах, в том числе экономической и научно-технической», – сказал он.

В лектории принимают участие пятьдесят преподавателей-русистов начальных классов образовательных учреждений Сухума и других городов Абхазии. В программе мероприятия запланировано проведение обзора учебной литературы, мастер-классов, интерактивных лекций и практикумов от специалистов Московского педагогического государственного университета и Министерства просвещения России. Они расскажут о различных современных педагогических технологиях, проектной деятельности на уроках русского языка, о квестах в обучении, о современной детской и учебной литературе, методической литературе для учителей, обучении функциональному чтению на основе познавательных текстов и многом другом.

По итогам лектория преподавателям будут вручены именные сертификаты об участии в лектории.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 22 сентября 2023 18:39

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