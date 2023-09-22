В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО АБХАЗСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ИГРАМ «АИМҴАКЬАЧАРА»
Новости Пятница, 22 сентября 2023 18:36
Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. 23 сентября в этнопарке «Апсны» в селе Мгудзырхуа пройдет турнир по абхазским национальным спортивным играм «Аимҵакьачара».
В соревнованиях примут участие три команды-победительницы отборочных туров из Очамчырского и Гудаутского районов, а также команда города Сухум.
Начало в 12:00.
Организаторы – Всемирный абхазо-абазинский конгресс и Государственный комитет по делам молодежи и спорта при содействии этнопарка «Апсны».
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