Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. 23 сентября в этнопарке «Апсны» в селе Мгудзырхуа пройдет турнир по абхазским национальным спортивным играм «Аимҵакьачара».

В соревнованиях примут участие три команды-победительницы отборочных туров из Очамчырского и Гудаутского районов, а также команда города Сухум.