15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА НАРКОТИКИ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом завершено рассмотрение уголовного дела и вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Казахстан Сурядного Сергея, 1998 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования Сурядный Сергей обвинялся и признан виновным за незаконное приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта наркотического средства «мефедрон» в особо крупном размере, общим весом 59,138 грамм.

Согласно вводной и резолютивной частей приговора Сурядный С. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 000 рублей в доход государства.

Вину в предъявленном преступлении Сурядный С. признал.