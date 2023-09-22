НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ ЛИШЕНЫ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Обеспечение безопасности в сфере перевозок пассажиров и неприемлемость управления автотранспортном в нетрезвом состоянии – основные ориентировки в работе сотрудников Госавтоинспеции всех подразделений МВД, которые поставил министр внутренних дел Роберт Киут на текущий период. Специализированные рейды проведены в Гагрском, Гудаутском районах и на посту ГАИ Мачара.

Как прокомментировал итоги мероприятия заместитель начальника УГАИ МВД республики Дмитрий Кураскуа, силами личного состава подразделений ГАИ выявлено 14 водителей в нетрезвом состоянии, которые отстранены от управления автомобилем. В частности, в ходе проведенных профмероприятий с маршрута были сняты ряд водителей, осуществляющих пассажирские перевозки:

– Дагаргулия Гаррий Бадрикович 1985 г.р. осуществлял пассажирские перевозки в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

– Джугелия Эрик Джофикович 1988 г.р., пребывающий в состоянии наркотического опьянения, в организме водителя выявлен препарат морфин. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

– Чанба Алхас Ростониевич 1988 г.р. управлял маршрутным такси в состоянии наркотического опьянения – выявлен метадон. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

– Гогия Гиза Маврикович 1977 г.р. так же был отстранен от пассажирских перевозок, пребывая в наркотическом опьянении средством каннабис. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

Статистика проверки водителей общественного транспорта показывает, что маршрутные такси остаются в зоне риска. Необходимая диагностика состояния здоровья водителей перед выходом на маршрут не проводится, поэтому целенаправленные рейдовые мероприятия пока остаются самой эффективной мерой в обеспечении безопасности всех участников дорожного движения.

Водитель большегруза отказался от прохождения медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств и был водворен в ИВС, материал в отношении Дзапшба Родика Викторовича 1967 г.р. направлен в суд Гудаутского района для принятия законного решения.

В отношении остальных нетрезвых водителей так же применены меры административных взысканий – все лишены права управления автотранспортом на 6 месяцев со штрафом в 30.000 рублей.

Об этом сообщает сайт МВД.