ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ ГОРОДА СУХУМ 28 И 30 СЕНТЯБРЯ

– 28 сентября движение будет перекрыто в связи с проведением генеральной репетиции Парада к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В репетиции участвует тяжелая военная техника и парадные расчеты.

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с утвержденным планом, Министерство внутренних дел вводит ряд ограничений по передвижению автомобильного транспорта по центральным улицам города Сухум 28 и 30 сентября.

– С 6 утра до 13 часов дня 28 сентября движение будет перекрыто по прилегающим к столичной Площади Свободы улицам: Ардзинба, Гулия, Басария, Дзидзария, Дбар, Пушкина, Аидгылара, отрезок Проспекта Аиааира от улицы Пушкина до Чочуа.

– Особое внимание сотрудники просят обратить на улицу Лакоба, по которой 28 сентября с 6 до 13 часов будет организовано двустороннее движение. В этой связи на Лакоба будет полностью запрещена парковка машин.

– 28 и 30 сентября будут организованы перехватывающие парковки для граждан на привокзальной площади Сухумского железнодорожного вокзала и ж\д станции «Кяласур» по улице Кодорское шоссе. В вышеуказанных парковочных местах будут организованы дополнительные бесплатные маршруты общественного транспорта для удобства граждан.

МВД призывает граждан воздержаться от поездок на личном транспорте по центральным улицам столицы 28 и 30 сентября.

Об этом сообщает сайт МВД.