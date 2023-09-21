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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Новости Четверг, 21 сентября 2023 19:44
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СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провёл совещание с участием представителей силовых структур республики и главы Администрации г.Сухум Беслана Эшба. На встрече обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 30-летия Победы и Независимости Республики Абхазия.

На совещании был утверждена план, в соответствии с которым будет введен ряд ограничений по передвижению автомобильного транспорта по центральным улицам города Сухум.

Так, в соответствии с утвержденным планом, министерство внутренних дел вводит ряд ограничений по передвижению автомобильного транспорта по центральным улицам города Сухум 28 и 30 сентября.

Так, 28 сентября движение будет перекрыто в связи с проведением генеральной репетиции Парада к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В репетиции участвует тяжелая военная техника и парадные расчеты.

С 06.00 до 13.00, 28 сентября движение будет перекрыто по прилегающим к столичной Площади Свободы улицам: В.Ардзинба, Д.Гулиа, В.Басария, Г.Дзидзария, С.Дбар, А.Пушкина, Аидгылара, отрезок Проспекта Аиааира от улицы А.Пушкина до А.Чочуа.

В этот день будет организовано двустороннее движение. В этой связи на ул.Н.Лакоба будет полностью запрещена парковка автомашин.

28 и 30 сетнября будут организованы перехватывающие парковки для граждан на привокзальной площади Сухумского железнодорожного вокзала и ж\д станции «Кяласур» по улице Кодорское шоссе.

В вышеуказанных парковочных местах будут организованы дополнительные бесплатные маршруты общественного транспорта для удобства граждан.

Вице-президент Б. Гунба поручил ответственным в проведении мероприятий структурам информировать население об ограничениях в передвижении в период празднования Дня Победы и Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 21 сентября 2023 19:49

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