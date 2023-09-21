СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Сухум. 21 сентября 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провёл совещание с участием представителей силовых структур республики и главы Администрации г.Сухум Беслана Эшба. На встрече обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 30-летия Победы и Независимости Республики Абхазия.
На совещании был утверждена план, в соответствии с которым будет введен ряд ограничений по передвижению автомобильного транспорта по центральным улицам города Сухум.
Так, в соответствии с утвержденным планом, министерство внутренних дел вводит ряд ограничений по передвижению автомобильного транспорта по центральным улицам города Сухум 28 и 30 сентября.
Так, 28 сентября движение будет перекрыто в связи с проведением генеральной репетиции Парада к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В репетиции участвует тяжелая военная техника и парадные расчеты.
С 06.00 до 13.00, 28 сентября движение будет перекрыто по прилегающим к столичной Площади Свободы улицам: В.Ардзинба, Д.Гулиа, В.Басария, Г.Дзидзария, С.Дбар, А.Пушкина, Аидгылара, отрезок Проспекта Аиааира от улицы А.Пушкина до А.Чочуа.
В этот день будет организовано двустороннее движение. В этой связи на ул.Н.Лакоба будет полностью запрещена парковка автомашин.
28 и 30 сетнября будут организованы перехватывающие парковки для граждан на привокзальной площади Сухумского железнодорожного вокзала и ж\д станции «Кяласур» по улице Кодорское шоссе.
В вышеуказанных парковочных местах будут организованы дополнительные бесплатные маршруты общественного транспорта для удобства граждан.
Вице-президент Б. Гунба поручил ответственным в проведении мероприятий структурам информировать население об ограничениях в передвижении в период празднования Дня Победы и Независимости.
Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Последнее от Super User
- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМНИМ» ВЫДЕЛИЛ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПО 30 150 РУБЛЕЙ
- ТПП АБХАЗИИ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ ИЗ СОЧИ С ЮБИЛЕЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- МЕДИААГЕНТСТВА АБХАЗИИ И ТАТАРСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- СТУДЕНТЫ АГУ УЧАСТВУЮТ В VII ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ВУЗОВ