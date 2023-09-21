БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМНИМ» ВЫДЕЛИЛ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПО 30 150 РУБЛЕЙ

– отец и мать Вольфа Виталия Александровича, Героя Абхазии (посмертно), погибшего 28 марта 1993 г.;

– отец и мать Додонова Александра Вячеславовича, награжденного медалью «За Отвагу» (посмертно), погибшего 17 марта 1993 г.;

– отец и мать Нижника Юрия Васильевича, кавалера «Ордена Леона» (посмертно), погибшего 23 июля 1993 г.;

– отец Жука Александра Александровича, Героя Абхазии (посмертно), погибшего 28 февраля 1993 г.;

– мать Заплаткина Александра Владимировича, кавалера «Ордена Леона» (посмертно), погибшего 8 июля 1993 г.;

– мать Кузнецова Юрия Викторовича, награжденного медалью «За Отвагу» (посмертно), погибшего 2 июля 1993 г.;

– супруга Кокоева Владимира Александровича, награжденного медалью «3а Отвагу» (посмертно), погибшего 7июля 1993 г.;

– мать Трунова Руслана Геннадьевича, кавалера «Ордена Леона» (посмертно), погибшего 26 октября 1992 г.;

– мать Маторкина Юрия Ивановича, награжденного медалью «За Отвагу» (посмертно), погибшего 4 июля 1993 г.;

– мать Жука Александра Александровича, Героя Абхазии (посмертно), погибшего 28 февраля 1993 г.;

– отец и супруга Чаплыгина Андрея Николаевича, кавалера «Ордена Леона» (посмертно), погибшего 4 сентября 1992 г.;

– супруга Чепенца Дмитрия Эдуардовича, Героя Абхазии (посмертно), погибшего 1 июля 1993 г.;

– мать Юнчиса Анду Феликсовича, кавалера «Ордена Леона» (посмертно), погибшего 16 марта 1993 г.

Как рассказал «Апсныпресс» председатель фонда «Помним» Леонид Лакербая, по данным на 20 сентября 2023 года в фонд перечислено 930 тысяч рублей. Это:

СП ООО «А-Мобайл» – 50 000 руб.

ООО ТД «Рубин» – 100 000 руб

ООО «Премиум» – 100 000 руб.

Ассоциация предприятий Минатома с иностранными инвестициями – 100 000 руб.

ООО «Пивоваренный завод Сухумский» – 30 000 руб.

Рицинский реликтовый национальный парк – 100 000 руб.

РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» – 100 000 руб.

ИП Дзкуя Ирина Валиковна – 20 000 руб.

ИП Хагуш Константин Митович – 20 000 руб.

ООО «Лооди» – 50 000 руб.

ЗАО «Аквафон - GSM» – 100 000 руб.

ООО «Алхан» – 30 000 руб.

ООО «Светлый путь - Апсны» – 100 000 руб.

ИП Канджария – 30 000 руб.

«Мы в фонде решили выделить средства семьям русских добровольцев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В отличие от семей добровольцев из республик Северного Кавказа, которые мы неоднократно посещали, которые периодически приезжают на отдых в Абхазию, родственников этих добровольцев, за исключением матери и отца Виталия Вольфа, мы не посещали», – сказал Лакербая.

По его словам, оставшиеся средства также будут направлены на основные цели фонда.

«У нас в планах собрать однополчан погибших российских добровольцев, записать их воспоминания, найти фото и видеоматериалы, имеющиеся в Абхазии, и отослать их семьям. Кроме того, мы очень хотим, чтобы о добровольцах, которые пришли на помощь Абхазии в самое трудное для нее военное время, о их героизме и подвигах знали там, где они жили, где живут их семьи», – сказал Лакербая.

Об этом сообщает Апсныпресс.