ФОТОВЫСТАВКА ПАМЯТИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ, ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА ИТАР-ТАСС АНДРЕЯ СОЛОВЬЕВА
Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. 26 сентября в 15:00, в музее Боевой Славы состоится открытие фотовыставки и круглый стол памяти Героя Абхазии, фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Андрея Соловьева, убитого выстрелом грузинского снайпера 27 сентября 1993 года во время боев по освобождению здания Совета министров Абхазии на перекрестке улиц Кирова и Академика Сахарова.
Андрей Соловьев – один из самых ярких фотожурналистов России, который получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. В 90-е годы он освещал многие вооруженные конфликты бывшего Союза – Нагорный Карабах, Приднестровье и в Абхазии 1992-1993 годов.
Когда началась Отечественная война народа Абхазии, Андрей Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов, освещал практически все наступления абхазских войск. Он был и на Гумистинском, и на Восточном фронте.
Снимки, сделанные на Ануаа-рху и в день освобождения Сухума, вошли в золотой фонд военной хроники.
Многие знаменитые его военные фотографии, включены в фотоальбом «Аиааира».
Проект увековечивания памяти фотографа Андрея Соловьева, реализуется Союзом журналистов Абхазии совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии и информационного агентства «ИТАР-ТАСС».
Редакция агентства передала более тридцати фотографии для организации выставки в Сухуме в Музее Боевой славы накануне 30-летия гибели фотографа.
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