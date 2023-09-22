ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КАРАБАХЕ – ЭТО БОЛЬШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТРАГЕДИИ

Сухум. 22 сентября 2023. Абхазия-Информ. Поток беженцев из Нагорного Карабаха в Абхазию массовым не будет, сказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на пресс-конференции. Он предполагает, что в Абхазию могут приехать от 50 до 300 человек, что нельзя назвать существенной цифрой.

Секретарь Совбеза Сергей Шамба заметил, что данное мнение, не стоит воспринимать, как заявление о готовности приема беженцев.

Инал Ардзинба подчеркнул, что для граждан Армении будет, как и прежде, действовать безвизовый период пребывания.

Он выразил надежду на стабилизацию обстановки в регионе. При этом министр подчеркнул, что у него много друзей в Нагорном Карабахе. Есть среди них и погибшие.

«В результате боевых действий сотни погибших. Мои друзья рассказывают, ту картину, которую они видят… Захоронения…Конечно, это все очень тяжело, для людей, которые там проживают. Самое главное, что они хотят там жить дальше, и в связи с этим, будет достаточно много проблем», – сказал Ардзинба.

Глава МИД обратил внимание на то, как премьер Армении признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, что по мнению абхазского политика, противоречит некоторым нормативным актам самой Армении.

«У нас были хорошие контакты с Арцахом. И мы относимся к этому с болью и вниманием, с болью в сердце и с уважением к народу. То, что там произошло и происходит – это большие человеческие трагедии», – добавил дипломат.