ЧЕСТВОВАЛИ ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ
Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. По инициативе Общественной палаты состоялась торжественная встреча с женщинами – участницами боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, приуроченная к 30-ой годовщине Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.
Встреча, на которую были приглашены более 300 женщин-ветеранов, прошла в теплой и праздничной атмосфере. Участницы делились воспоминаниями, поздравляли весь народ Абхазии с 30-летием Победы.
Праздничную атмосферу мероприятию создавали народные артисты Абхазии Л. Гумба и З. Зухба, вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» и др.
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