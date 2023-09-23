ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛИ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. Соотечественники из Абхазии Дмитрий Романов, Елизавета Логуа и Дарья Архипова поделились своими впечатлениями от участия в международном молодежном форуме российских соотечественников, который прошел на Алтае.

Участниками форума стали 30 соотечественников из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также к участию в мероприятии были привлечены наиболее талантливые активисты, проживающие в Алтайском крае. Спикерами выступили представители общественных организаций соотечественников, ведущие специалисты в области СМИ и политологии.

Елизавета Логуа призналась, что находится под большим впечатлением от поездки. По её словам, программа форума была очень насыщенной и интересной.

«Полезные мастер-классы, шикарные спикеры, которые заряжают и мотивируют на работу над собой и своими проектами. Кроме того, потрясающая, насыщенная экскурсионная программа: прекрасные реки и величественные горы. В целом, природа очень похожа на нашу, абхазскую», – сказала она, добавив, что благодарна организаторам за возможность участвовать в таких проектах, знакомиться с новыми людьми, находить друзей, а также «прокачивать свои умения и навыки и расширять свой кругозор».

На Дмитрия Романова форум произвел неизгладимое впечатление. Он отметил высокий уровень спикеров и хорошее качество организации мероприятия.

«Меня поразило корректное отношение к участникам, поддержка на всём пути ведения форума. Ещё хотелось бы добавить о наших спикерах - дорогого стоит услышать таких людей. Я был вдохновлен их речами и, много информации, которую я услышал, я буду применять в своей деятельности. Ну и самое главное, что хотелось бы добавить – это участники, которые приехали на форум. Огромное количество интересных, умных и развитых людей», – подчеркнул Дмитрий Романов.

Ещё одна соотечественница Дарья Архипова рассказала, что является постоянной участницей мероприятий, проводимых Правительством Москвы, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским Домом соотечественника.

«Все мероприятия правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника – это высокий уровень организации, подготовки и логистики. Это огромная работа и конечно же впечатления от этого просто незабываемые. Культурная программа была очень насыщенной. Мы посетили большое количество интересных мест. Были очень интересные образовательные и экскурсионные туры», – сказала она.

В рамках форума проходили образовательные мастер-классы, групповые дискуссии, интеллектуальные квизы и культурные мероприятия, посвященные проектной деятельности и продвижению проектов в информационном пространстве.

Также был проведен круглый стол по обмену опытом работы между молодежными организациями российских соотечественников за рубежом и молодежными организациями Алтайского края. По итогам мероприятия сформированы новые направления работы с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, реализация которых намечена на будущий год.

Организаторами выступили правительство Москвы, департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.