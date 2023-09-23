Среди девочек в весовой категории 44 кг первое место заняла Диана Сельвян (Новый Афон), второе – Нини Анджапаридзе (Гал), третье – Николь Гоциридзе (Сухум).

Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. Определились победители и призеры XX юбилейных Международных соревнований по самбо «Кубок Победы» в возрастной категории 2008-2010 годов рождения.

В весовой категории 47 кг первой стала Алена Маркарян (Очамчыра), второе место заняла Ксения Волошкина (Адыгея).

В весовой категории 50 кг первое место заняла Мария Хамова (Сочи), второе место у Мариам Закарая из Гала.

В весовой категории 54 кг победительницей стала Мария Ермоленко (Луганск), второе место заняла Анастасия Бабешкина (Адыгея), третьи – Злата Андреева (Сухум) и Елизавета Алманова (Сочи).

В весовой категории 59 кг победительницей стала Софа Аведян (Очамчыра), второе место заняла Валерия Хутаба (Сухум).

В весовой категории 65 кг первое место заняла Эвилина Аметова (ФСО), второе место у Марии Донских (Луганск), третьи места заняли Анна Бжания (Сухум) и Арина Рябкина (Новый Афон).

В весовой категории 65+ кг победительницей стала Афина Рыбникова.

Среди мальчиков в весовой категории 39 кг первое место занял Вазген Варельджян (Адыгея), второе место у Тельмана Кочаряна из Сочи, третьи места заняли Ника Кварацхелия (Гал) и Роман Калайджян (Сочи).

В весовой категории 44 кг победителем стал Евгений Шлык (Луганск), второе место занял Рафаэль Хзарджян (Новый Афон), третьи места заняли Богдан Мокин (Ростов-на-Дону) и Владислав Непейвода (Ростов-на-Дону).

В весовой категории 49 кг первым стал Одиссей Федоренко (Адыгея), второе место занял Родион Дунайцев (Ростов-на-Дону), третьими стали Роман Шутов (Ростов-на-Дону) и Сандро Джинджолия (Сухум).

В весовой категории 53 кг первое место занял Даниил Вальков (Луганск), второе место занял Сандро Гуния (Сухум), третьими стали Даниил Фролкин (Ростов-на-Дону) и Роман Бажин (Краснодарский край).

В весовой категории 58 кг первым стал Михаил Кондакчян (Сочи), второе место занял Аслан Гучаков (Сухум), бронзовыми призерами стали Никита Арустамян (Сочи) и Чнис Багро (Сочи).

В весовой категории 64 кг победителем стал Артем Замковой (Краснодарский край), второе место у Александра Хаишбашяна из Ростова-на-Дону, третьи места заняли Даниил Репин (Луганск) и Всеволод Чеботарев (Ростов-на-Дону).

В весовой категории 71 кг первым стал Дмитрий Мельник (ст. Тамарь), второе место занял Нестор Хинтуба (Сухум), третьими стали Павел Путилин (Ростов-на-Дону) и Антон Шумский (Дагомыс).

В весовой категории 79 кг первым стал Кирилл Костин (Ростов-на-Дону), второе место занял Павел Вопиловский (Дагомыс), третьи места заняли Иван Алексеев (Ростов-на-Дону) и Цезарь Алтаишвили (Очамчыра).

В весовой категории 88 кг первое место занял Георгий Кеян (Сухум), второе – Артем Сарян (Сочи), третьи – Семен Сартлян (Гагра) и Герман Устян (Новый Афон).

В весовой категории +88 кг победителем стал Иван Заяцев (Сухум), второе место занял Александр Автдзба (Сухум), третьи места заняли Алан Гамисония (Гагра) и Валерий Авджян (Сочи).