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Абхазия Информ

ВЫПУЩЕНА ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ АБХАЗСКОЙ КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ IOS

Новости Суббота, 23 сентября 2023 18:46
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ВЫПУЩЕНА ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ АБХАЗСКОЙ КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ IOS

Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. Команда программистов «ASAR Studio» под руководством депутата парламента Абхазии Инара Садзба выпустила обновленную версию абхазской клавиатуры для iOS.

«Десять лет назад, обучаясь на факультете прикладной математики и информатики Абхазского государственного университета, мною была разработана первая версия абхазской клавиатуры для iOS. Тогда, кропотливо работая над этой задумкой, я вкладывал все силы и имеющиеся навыки в воплощение этой идеи»,в – сказал агентству «Абхазия-Информ» Инар Садзба.

Основной мотивацией для молодого человека стал пример известного абхазского просветителя Ивана Николаевича Садзба.

Депутат-программист подчеркнул, что Иван Николаевич был одним из разработчиков абхазских шрифтов для компьютеров в 90-ые годы, и своей собственной клавиатурной раскладки. В течении всех десяти лет, со дня публикации первой клавиатуры, проводились работы по самым разным проектам, которые так или иначе были связаны с развитием абхазского языка. Новая версия была усовершенствована в течении полугода.

Команда программистов «ASAR Studio» состоит из программистов, выпускников физмата Абхазского госуниверситета.

«Новая версия абхазской клавиатуры подходит для установки на iOS. В ней появились новые функции, и есть множество планов на дальнейшую работу», – отметил Инар Садзба.

iOS (до 24 июня 2010 года – iPhone OS) – мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple.(Википедия)

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 23 сентября 2023 18:49

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