СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОССМЕЙСТЕРОМ

Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. В шахматной школе имени Анатолия Карпова прошла встреча шахматной общественности Абхазии с вице-чемпионом мира, заслуженным мастером спорта России, международным гроссмейстером Сергеем Карякиным.

На встречу с именитым спортсменом пришли как юные шахматисты, так и профессионалы.

Гроссмейстер рассказал о своем спортивном пути и поделился своими секретами успеха.

Карякин поблагодарил собравшихся, отметив, что у каждого воспитанника шахматной школы есть шанс найти себя в большом спорте. Он отметил, что его нынешний визит будет кратким, но к следующему разу стоит подумать над тем, чтобы организовать в Сухуме шахматный турнир.

В завершение встречи состоялось общение в формате «вопрос-ответ», в ходе которого ребята задавали волнующие и интересующие их вопросы.

Затем Сергей Карякин на набережной Махаджиров провел сеанс одновременной игры в шахматы с тринадцатью лучшими шахматистами Абхазии.

В сеансе приняли участие: Тристан Кварацхелия, Нестор Багателия, Сарида Лаквитава, Богдан Турков, Дэниел Полей, Аскар Аджинджал, Армен Топчян, Николь Карапетян, Арман Тополян, Саят Сабекия, Даниил Халбад, Самсон Адлейба и Сания Сакания.

По итогу сеанс завершился со счетом 11,5:1,5, в 11 из 13 партий гроссмейстер одержал уверенную победу, 1 проиграл и 1 партия завершилась вничью.

Победу над гроссмейстером одержал Аскар Аджинджал, Богдан Турков сыграл вничью.

Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба поблагодарил именитого спортсмена за предоставленную для шахматистов уникальную возможность.

«Ребятишки теперь будут помнить это всю жизнь. Спасибо за ваш приезд, у нас много что наработано, дай Бог, чтобы мы реализовали совместными усилиями те планы, о которых мы ранее говорили», – сказал Таращ Хагба.