В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОД «ТРОПА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО»

Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. 24 сентября у Благовещенского кафедрального собора начнется и пройдет Крестный ход по местам связанным с памятью покровителя Абхазии и России, апостола Андрея Первозванного. Крестный ход проходит под эгидой Императорского Православного Палестинского Общества. В нем участвует икона Андрея Первозванного с мощами.

Маршрут пройдет по территории Абхазии, Сочи, через Красную Поляну, главный Кавказский хребет по долине реки Малая Лаба к поселку Псебай на территории Краснодарского края, по маршруту древнего торгового пути и в дальнейшем в долину Архыза, где 1100 лет назад крестилась аланы. Далее, он продолжится до Владикавказа и по территории Северного Кавказа.

Крестный ход по данному маршруту будет проводиться впервые, в автомобильном и пешеходном формате и составит около 1300 км.

Проведение крестного хода благословили Владыка Владикавказский и Аланский Герасим и председатель Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион.

Андрей Первозванный, по преданию, первым из учеников Христа побывал на землях Абхазии и будущей Руси и прошел путь от Черноморского побережья на север до будущего Новгорода.