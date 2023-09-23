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Абхазия Информ

ОСНОВАТЕЛЬ СУХУМСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новости Суббота, 23 сентября 2023 19:05
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ОСНОВАТЕЛЬ СУХУМСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 23 сентября 2023. Абхазия-Информ. Меценатство – это практика финансовой поддержки искусства, культуры, образования и других сфер общественной значимости со стороны частных лиц или организаций. Подобной значимой сферой является и здравоохранение.

Сегодня в рубрике «Меценаты Абхазии» речь пойдёт о заслуженном хирурге Абхазской АССР Владимире Степановиче Блинове (1898-1978).

Владимир Степанович Блинов родился в Тамбове, но в 1930-е гг. вместе с супругой Верой Можаровой приезжает в Абхазию.

Примечательно, что Вера сама была из семьи благотворителей. Например, благодаря помощи ее семьи, обучение в Германии прошел выдающийся инженер-конструктор, основатель массового мотоциклетного производства Петр Владимирович Можаров.

К сожалению, о Владимире Блинове сохранилось не так много архивных материалов. Деятельность заслуженного советского хирурга в Абхазии была связана не только с финансовой помощью, но и с выполнением безусловного гуманистического долга.

В начале ХХ века малярия была большой проблемой для влажных субтропиков Кавказа, в том числе для Абхазии. Победить ее удалось совместными усилиями ученых, врачей и благодаря не менее важной помощи меценатов со всего Советского пространства.

Владимир Блинов активно занимался внедрением способов борьбы с малярией в Сухуме, подвергая свою жизнь опасности, ставя заботу о людях выше собственного благополучия.

Также Владимир Блинов является основателем Сухумской станции скорой помощи.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 23 сентября 2023 19:15

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