В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ АБХАЗИИ ВЛАДИМИРЕ НАЧАЧ

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. Накануне 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг., в г. Гудауте состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил видный общественный и политический деятель Герой Абхазии генерал-майор Владимир Эминович Начач.

Владимир Начач относился к тому поколению политиков, которые начинали свой жизненный путь еще в советский период. До Отечественной войны в Абхазии работал в должности заместителя начальника Гудаутского РОВД по оперативной части и следствию.

Когда началась война, Владимир Эминович, не задумываясь, ушел на фронт, командовал Гудаутской ротой народного ополчения, преобразованной в ходе боевых действий во второй батальон. Его батальон принимал участие во всех оборонительных и наступательных операциях по освобождению Абхазии от грузинских захватчиков. В одном из боев он получил ранение. За боевые заслуги перед Отечеством в 1994 г. Владимир Начач был удостоен звания «Герой Абхазии».

Владимир Эминович был одним из инициаторов создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. «Амцахара», который был основан в марте 1999 года.

Когда в 2002 году этот Союз был преобразован в общественно-политическое движение, возглавили его два сопредседателя– генерал-майор Владимир Эминович Начач и генерал-лейтенант Мираб Борисович Кишмария.

В 1993-2002 гг. Владимир Начач занимал должность Военного прокурора Республики Абхазия. В 2001 г. ему было присвоено очередное воинское звание – «Генерал-майор юстиции».

Дважды – в 2002 г. и в 2007 г. – Владимир Эминович избирался депутатом Парламента Республики Абхазия. Был депутатом III и IV созывов. Являлся председателем парламентского комитета по законодательству, судебно-правовой реформе и государственному строительству.

В 2005 г. Владимир Начач был награждён орденом «Ахьдз-апша» второй степени за большие заслуги в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия.

Чем бы ни занимался Владимир Начач, поражали его работоспособность и знание своего дела, профессионализм, ответственность и самоотдача. Смелость, отчаянность и железный характер сочетались с уважительностью, чуткостью, внимательностью и доброжелательностью.

Владимиром Начач скончался 8 февраля 2011 г. на 71-м году жизни.