 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕНИС САМАНБА И ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕНКО – ПОБЕДИТЕЛИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Воскресенье, 24 сентября 2023 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕНИС САМАНБА И ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕНКО – ПОБЕДИТЕЛИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра прошёл легкоатлетический кросс. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов разных возрастов из Сухума, Гудауты, Очамчыры и Гала. Перед началом забега участники возложили цветы к памятнику павшим в Отечественной войне народа Абхазии, установленному в городе Очамчыра.

Девушки бежали расстояние в 3 км, мужчины – 5 км. Старт был на въезде в город Очамчыра.

Четвёртое место среди девушек заняла Сария Тарба, третье – Шахзода Санакулова, второе место у Ангелины Рущак.

Победителем кросса стала лидер сборной команды Абхазии Валерия Дмитриенко.

Среди мужчин победителем стал Денис Саманба, известный легкоатлет, победитель многих соревнований за пределами Абхазии. Второе место у Дамея Конджария, третье место занял представитель военного городка Магомед Мартус, 4-е место у Дмитрия Драйкина из Сухума.

Для Дениса Саманба это была первая «пятерка» в его жизни. Ранее он выступал только на длинных дистанциях и потому, по его словам, ему было тяжело бегать на такую короткую для него дистанцию.

Всем победителям вручили грамоты и денежные призы.

Организаторы также подготовили призы «За волю к победе». Ими награждены Лия Губаз, София Тарба, Даниела Адлейба, Лолита Исмаил, Эрнесто Ахуба, Глеб Павлов, Темур Габуния, Серкут Акалгба.

Главный судья соревнований Лолита Назарс-Акуция поздравила участников кросса с наступающим праздником – Днем Победы и Независимости, пожелала всем мира, добра, здоровья и успехов во всем.

«Занимайтесь всегда спортом, ведите здоровый образ жизни и всегда будьте во всем лучшими лидерами», – напутствовала тренер.

Она поблагодарила всех, кто помогли провести мероприятие на высшем уровне, обеспечили безопасность соревнований.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 сентября 2023 19:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ АБХАЗИИ ВЛАДИМИРЕ НАЧАЧ ДАУТ ГУБЛИА – ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ ПО ММА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.