ДЕНИС САМАНБА И ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕНКО – ПОБЕДИТЕЛИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО КРОССА В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра прошёл легкоатлетический кросс. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов разных возрастов из Сухума, Гудауты, Очамчыры и Гала. Перед началом забега участники возложили цветы к памятнику павшим в Отечественной войне народа Абхазии, установленному в городе Очамчыра.

Девушки бежали расстояние в 3 км, мужчины – 5 км. Старт был на въезде в город Очамчыра.

Четвёртое место среди девушек заняла Сария Тарба, третье – Шахзода Санакулова, второе место у Ангелины Рущак.

Победителем кросса стала лидер сборной команды Абхазии Валерия Дмитриенко.

Среди мужчин победителем стал Денис Саманба, известный легкоатлет, победитель многих соревнований за пределами Абхазии. Второе место у Дамея Конджария, третье место занял представитель военного городка Магомед Мартус, 4-е место у Дмитрия Драйкина из Сухума.

Для Дениса Саманба это была первая «пятерка» в его жизни. Ранее он выступал только на длинных дистанциях и потому, по его словам, ему было тяжело бегать на такую короткую для него дистанцию.

Всем победителям вручили грамоты и денежные призы.

Организаторы также подготовили призы «За волю к победе». Ими награждены Лия Губаз, София Тарба, Даниела Адлейба, Лолита Исмаил, Эрнесто Ахуба, Глеб Павлов, Темур Габуния, Серкут Акалгба.

Главный судья соревнований Лолита Назарс-Акуция поздравила участников кросса с наступающим праздником – Днем Победы и Независимости, пожелала всем мира, добра, здоровья и успехов во всем.

«Занимайтесь всегда спортом, ведите здоровый образ жизни и всегда будьте во всем лучшими лидерами», – напутствовала тренер.

Она поблагодарила всех, кто помогли провести мероприятие на высшем уровне, обеспечили безопасность соревнований.