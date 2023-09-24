ДАУТ ГУБЛИА – ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ ПО ММА

Даут выступал в весовой категории 77,1 кг в составе сборной Краснодарского края. Спортсмен тренируется в сочинском бойцовском клубе «Левша» под руководством Ашота Пашяна.

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. Даут Гублиа стал победителем Кубка России по ММА. Турнир проходил с 22 по 23 сентября в городе Омске.

«В первом бою победа была одержана над спортсменом из Ульяновской области во втором раунде удушающим приемом. В полуфинальном бою во втором раунде был проведен удушающий прием – треугольник спортсмену из Омской области. В финальном поединке Даут удушающим приемом во втором раунде выиграл спортсмена из Приморского края», – сказал президент Федерации профессионального бокса РА Альберт Карди-оглы.

Помимо золотой медали Даут Гублиа был награжден кубком за лучшую технику.