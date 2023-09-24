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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ «КУБОК ПАМЯТИ»

Новости Воскресенье, 24 сентября 2023 19:51
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В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КАРАТЭ «КУБОК ПАМЯТИ»

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал открытый Республиканский турнир по каратэ «Кубок памяти» в честь Героев Абхазии и России. B турнире принимают участие около 200 спортсменов из районов Абхазии, Республики Башкортостан и города Сочи Краснодарского края.

Соревнования проходят среди юношей и девочек до 6 лет, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 и 18 лет и старше.

«Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта поздравляет вас с открытием турнира. Мы хотим, чтобы вы знали – наши старшие сложили свои головы, чтобы мы жили в свободной стране, поэтому наша задача сегодня развиваться и идти вперед. Желаю вам удачи, проявите себя на радость нам всем», – сказал председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, на торжественной церемонии открытия турнира.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация каратэ Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 сентября 2023 19:53

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