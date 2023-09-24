ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу.

В соответствии с Указом, с 1 октября по 31 декабря 2023 года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

С военной службы увольняются военнослужащие, срок службы по призыву которых истек.

Кабинету министров, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы