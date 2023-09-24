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Абхазия Информ

ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Новости Воскресенье, 24 сентября 2023 19:54
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ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ  о призыве  на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу.

В соответствии с Указом,  с 1 октября по 31 декабря 2023 года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

С военной службы увольняются военнослужащие, срок службы по призыву которых истек. 

Кабинету министров, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 сентября 2023 19:56

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