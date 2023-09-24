СУХУМСКИЕ АВТИВИСТЫ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 40 ПАКЕТОВ МУСОРА

«Чистые игры» – это соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

В играх, которые прошли на Синопском пляже, приняли участие четыре команды. Возраст участников – от 10 до 40 лет.

«Участники соревнований поделились на команды и за определенное время они должны были собрать как можно больше мусора. Очень важно, что пластик, стекло, металл и общий мусор нужно было складывать в разные пакеты», – рассказала одна из организаторов соревнований Екатерина Никитченко.

По словам активистов, с помощью такого формата соревнований у людей есть возможность через игру увидеть проблемы загрязнения окружающей среды и привлечь широкую общественность к вопросам экологии.

«Для нас это был первый опыт организации такого рода мероприятия. И мне кажется, что всё прошло на очень достойном уровне. Но самое главное - мы очистили пляж и прилегающую территорию от мусора, а также привлекли внимание к этой проблеме», – сообщила другой организатор игр Лаура Статейнова.

«Чистые игры» проходят в 35 странах мира, в них приняли участие более 100 000 человек. За всю историю проекта было собрано более 3 700 тонн мусора.

Мероприятие было организовано при поддержке межрегиональной общественной организации экологического и патриотического просвещения «Чистые игры».