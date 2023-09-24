РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОДОРОЖАНИИ ТУРОВ В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СПРОСА

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. Представители туроператора «Русский экспресс» сообщают, что этим летом стоимость туров в Абхазию подорожала на 31-33 процента по сравнению с летом прошлого года. Туроператор предупреждает, что цена будет расти.,

Стоимость путевок на отдых в Абхазии летом 2023 года стала выше, чем в Египет и Турцию. Генеральный директор «Русского экспресса» рассказал, что отдых в Абхазии дорожает из-за повышенного спроса на него.

По его прогнозам, весной 2024 цены вновь поднимутся из-за падения рубля и переориентации туристов на ближнее зарубежье

Скорее всего, в следующем году рубль весной будет продолжать слабеть, туры за рубеж будут дороже. Соответственно, спрос на Россию и Абхазию увеличится. Российские и абхазские курорты, прекрасно это понимая, тоже будут поднимать цены.