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Абхазия Информ

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОДОРОЖАНИИ ТУРОВ В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СПРОСА

Новости Воскресенье, 24 сентября 2023 20:02
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РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОДОРОЖАНИИ ТУРОВ В АБХАЗИЮ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СПРОСА

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. Представители туроператора «Русский экспресс» сообщают, что этим летом стоимость туров в Абхазию подорожала на 31-33 процента по сравнению с летом прошлого года. Туроператор предупреждает, что цена будет расти.,

Стоимость путевок на отдых в Абхазии летом 2023 года стала выше, чем в Египет и Турцию. Генеральный директор «Русского экспресса» рассказал, что отдых в Абхазии дорожает из-за повышенного спроса на него.

По его прогнозам, весной 2024 цены вновь поднимутся из-за падения рубля и переориентации туристов на ближнее зарубежье

Скорее всего, в следующем году рубль весной будет продолжать слабеть, туры за рубеж будут дороже. Соответственно, спрос на Россию и Абхазию увеличится. Российские и абхазские курорты, прекрасно это понимая, тоже будут поднимать цены.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 сентября 2023 20:04

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