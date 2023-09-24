В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Сухум. 24 сентября 2023. Абхазия-Информ. 26 и 27 сентября в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера состоится премьера спектакля «Евгений Онегин» на основе сцен из великого романа А.С. Пушкина.

«Мой дядя самых честных правил…» – всем знакомы эти строки из бессмертного «Онегина». Хрестоматийный сюжет о скучающем цинике, который решил уехать в деревню в поисках смысла жизни, но, вновь не найдя его, разбил сердце наивной девушки и убил на дуэли лучшего друга, в новом спектакле театра Искандера разворачивается в историю поиска любви, близкую любому зрителю.

Спектакль играется в условных декорациях и стилизованных костюмах, но решен в традициях русского психологического театра, где основной акцент – на актёрах, искренности и подлинности их существования, их способности сделать поэтический текст действенным, живым.

Воздушная и динамичная постановка, в которой сохранен классический текст, насыщена легким юмором и пушкинской иронией. Здесь есть, где улыбнуться и посмеяться, призадуматься и погрустить, и затаить дыхание в ожидании развязки.

Режиссёр Сергей Ефремов уже обращался к «Евгению Онегину» в Москве, но спектакль РУСДРАМа, в котором отдельное действующее лицо – свет выдающегося художника Дениса Солнцева, станет новым произведением, в котором энергия и темперамент абхазских актёров в сочетании с классическим текстом и традициями русского театра должны дать особый художественный результат.

Спектакль, как и сам роман А.С. Пушкина, занимательный, легкий, основанный на пронзительной любовной истории, с острыми поворотами сюжета, и вместе с тем полный неразрешимых парадоксов и загадок.

Противоречивость, многомерность, составляющие самую суть пушкинского романа, позволяют открывать в нем новые смыслы.

В каждой пушкинской строке зритель найдет что‑то важное, нужное, бесценное для себя. «Евгений Онегин» никогда не утратит своей актуальности, и даже спустя два века мы поражаемся точности и верности «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» великого русского поэта.

Спектакль создан на грант АНО «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочен к 225-летию А.С. Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году.

Материал подготовила Амра Амичба.