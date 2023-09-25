КОНСТАНТИН АХБА – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО БОКСУ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Константин Ахба стал победителем турнира по боксу имени мастера спорта международного класса по самбо Владимира Соловьева. Турнир прошел в рамках XII Фестиваля единоборств с 22 по 24 сентября в городе Санкт-Петербурге.

Абхазский спортсмен выступал в весовой категории до 52 кг и представлял школу Олимпийских надежд города Санкт-Петербурга.

В финальном поединке Ахба одержал победу над представителем Ленинградской области Ильей Кустаревым.

Фестиваль имени Владимира Соловьева привлек внимание порядка 3,5 тысячи спортсменов и тренеров. Фестиваль является ежегодным соревнованием в области единоборств, включает в себя множество направлений: каратэ, вольная борьба, бокс, грэпплинг, самбо.

Константин Ахба – воспитанник гудаутской спортивной школы имени Михаила Чачба, бронзовый призер первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Является воспитанником тренеров Аслана Ахба и Эдуарда Депеляна.