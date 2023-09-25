ПИЦУНДА ВОШЛА В РЕЙТИНГ КУРОРТОВ С ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Дышать полной грудью в сентябре российские туристы предпочитают в горах или на море. Абхазская Пицунда с сосновыми рощами оказалась в числе лидеров рейтинга.

Согласно данным сервиса бронирований ТВИЛ.РУ, за чистым воздухом в сентябре россияне чаще всего едут в горные локации, города с большим количеством зелени, на морские курорты.