ПИЦУНДА ВОШЛА В РЕЙТИНГ КУРОРТОВ С ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ
Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Дышать полной грудью в сентябре российские туристы предпочитают в горах или на море. Абхазская Пицунда с сосновыми рощами оказалась в числе лидеров рейтинга.
Согласно данным сервиса бронирований ТВИЛ.РУ, за чистым воздухом в сентябре россияне чаще всего едут в горные локации, города с большим количеством зелени, на морские курорты.
Первое место досталось Кисловодску, второе – Пицунде, третье – Красной Поляне.
Пицунда в Абхазии в сентябре может порадовать теплым морем и комфортной погодой. Курорт расположен на побережье, над которым возвышаются зеленые горы. Сосновые рощи, прославившие Пицунду, создают возможности для аэротерапии.
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