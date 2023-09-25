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Абхазия Информ

РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 15:51
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РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Правительство России распространило временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия», — говорится в документе.

В постановлении также убрали из-под ограничений на экспорт судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Кроме того, кабмин разрешил транспортировку нефтепродуктов, которые «Транснефть» и РЖД собирались экспортировать до вступления запрета на экспорт.

Ранее правительство России временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в Кремле, такая мера будет способствовать насыщению внутреннего рынка, что приведет к снижению цен для российских потребителей. В Министерстве энергетики РФ добавили, что ограничения позволят также предотвратить «серый» экспорт моторного топлива.

https://lenta.ru/comments/news/2023/09/25/toplivo/

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 25 сентября 2023 15:53

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