РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА В АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Правительство России распространило временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия», — говорится в документе.

В постановлении также убрали из-под ограничений на экспорт судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Кроме того, кабмин разрешил транспортировку нефтепродуктов, которые «Транснефть» и РЖД собирались экспортировать до вступления запрета на экспорт.

Ранее правительство России временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в Кремле, такая мера будет способствовать насыщению внутреннего рынка, что приведет к снижению цен для российских потребителей. В Министерстве энергетики РФ добавили, что ограничения позволят также предотвратить «серый» экспорт моторного топлива.

https://lenta.ru/comments/news/2023/09/25/toplivo/