ДВА ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ МЕСТО ЗАВОЕВАЛИ БОКСЕРЫ СТОЛИЦЫ НА СОРЕВНОВАНИЯ В ТИМАШЕВСКЕ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Тимашевске прошёл турнир по боксу, посвященный Дню образования прокуратуры Краснодарского края. В турнире приняли участие боксеры из Республики Абхазия, г. Сочи, Тимашевского района, Республики Дагестан, г. Горячий Ключ, Республики Калмыкия, Ростовской области, Выселковского района, Брюховецкого района, Приморско-Ахтарского района, Донецкой Народной Республики, Калининского района, г. Краснодар и Нижегородской области.

Нашу республику представляли юные боксеры секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и спортивной школы г. Гагра.

Спортсмены Управления завоевали 2 первых и одно второе место. Победителями турнира стали Шакая Леон (30 кг), Хиба Эраст (40кг).

Хурхумал Инал (52 кг) на втором месте.

Тренируют спортсменов Авидзба Давид, Адлейба Беслан, Аршба Беслан.

Выезд спортсменов в Тимошевск для участия в турнире по боксу, организован руководством спортивной школы г. Гагра.