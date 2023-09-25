ДВА ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ МЕСТО ЗАВОЕВАЛИ БОКСЕРЫ СТОЛИЦЫ НА СОРЕВНОВАНИЯ В ТИМАШЕВСКЕ
Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Тимашевске прошёл турнир по боксу, посвященный Дню образования прокуратуры Краснодарского края. В турнире приняли участие боксеры из Республики Абхазия, г. Сочи, Тимашевского района, Республики Дагестан, г. Горячий Ключ, Республики Калмыкия, Ростовской области, Выселковского района, Брюховецкого района, Приморско-Ахтарского района, Донецкой Народной Республики, Калининского района, г. Краснодар и Нижегородской области.
Спортсмены Управления завоевали 2 первых и одно второе место. Победителями турнира стали Шакая Леон (30 кг), Хиба Эраст (40кг).
Хурхумал Инал (52 кг) на втором месте.
Тренируют спортсменов Авидзба Давид, Адлейба Беслан, Аршба Беслан.
Выезд спортсменов в Тимошевск для участия в турнире по боксу, организован руководством спортивной школы г. Гагра.
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