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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ

Новости Понедельник, 25 сентября 2023 16:39
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В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ

Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Учителей-русистов начальных классов со всей Абхазии, принявших участие в двухдневном лектории «Русский язык в начальной школе: новые образовательные возможности», наградили специальными дипломами.

В лектории приняли участие пятьдесят преподавателей-русистов со всей республики.

Для них были проведены мастер-классы, интерактивные лекции и практикумы от специалистов Московского педагогического государственного университета и Министерства просвещения России.

В ходе лектория специалисты рассказывали о различных современных педагогических технологиях, проектной деятельности на уроках русского языка, о квестах в обучении, о современной детской и учебной литературе, методической литературе для учителей, обучении функциональному чтению на основе познавательных текстов и многом другом.

Мероприятие прошло при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 25 сентября 2023 16:40

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