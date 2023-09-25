В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ
Сухум. 25 сентября 2023. Абхазия-Информ. Учителей-русистов начальных классов со всей Абхазии, принявших участие в двухдневном лектории «Русский язык в начальной школе: новые образовательные возможности», наградили специальными дипломами.
В лектории приняли участие пятьдесят преподавателей-русистов со всей республики.
Для них были проведены мастер-классы, интерактивные лекции и практикумы от специалистов Московского педагогического государственного университета и Министерства просвещения России.
В ходе лектория специалисты рассказывали о различных современных педагогических технологиях, проектной деятельности на уроках русского языка, о квестах в обучении, о современной детской и учебной литературе, методической литературе для учителей, обучении функциональному чтению на основе познавательных текстов и многом другом.
Мероприятие прошло при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
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